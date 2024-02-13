السويد.. تطبيق مواعدة مخصص لذوي الإعاقات الذهنية الخفيفة

حياة سيرا اليومية تغيّرت منذ إطلاق تطبيق "ديجي في" DigiVi في نوفمبر/ تشرين الثاني في السويد، المخصص حصرًا للمصابين بالتوحد أو ذوي الإعاقات الذهنية الخفيفة، الذين يراوح معدل ذكائهم بين 50 و69.

في أحد مقاهي أوبسالا، الواقعة إلى الشمال من العاصمة ستوكهولم، يرتشف سيرا عصير الليمون وينقر بحيوية على هاتفه.

ويقول بحماسة: "لقد بدأت للتوّ الدردشة مع فتاة! (...) لدينا الاهتمامات نفسها، وهي تبدو لطيفة. أتشوّق لأعرف ما سيحدث... أحلم بالعثور على الحب".

ونشر سيرا على صفحته الشخصية صورًا له، وقائمة باهتماماته، وهي الغناء والكلاب ومشاهدة الأفلام.

ويضيف: "على منصات أخرى، أخفيت إعاقتي مع أنها جزء كبير من هويتي، ولم يكن الناس يرغبون في التحدث معي عندما اكتشفوا ذلك".

وتولّت منظمة تدعم ذوي الإعاقات العقلية أو المعرفية ابتكار تطبيق "ديجي في" الذي يتألف اسمه من اختصار لكلمة "ديجيتال" Digital (أي رقميّ) و"في Vi" أي "نحن" باللغة السويدية.

وتقتصر وظائف المنصة على الأساسيات، وهي ملف تعريف ومساحة للمناقشة وزر للحصول على المساعدة.

ويشرح ماغنوس ليندن، أحد مؤسسي التطبيق، أن "كثرًا من ذوي الإعاقة مُستبعَدون من العالم الرقمي لأنه غالبًا ما يكون شديد التعقيد".