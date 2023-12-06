فجوات كبيرة بين الجنسين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

نشرت مؤسسة "جالوب" و"والتون فاميلي" استطلاعا شاملا سلطت فيه الضوء على الفجوات الكبيرة بين الجنسين في مستويات اهتمام أفراد الجيل الرقمي بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وقد أبرز الاستطلاع الاستقصائي، الذي شمل الشباب المولودين بين عامي 1997 و2011، ميلًا كبيرًا للذكور نحو العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في تباين ملحوظ عن الإناث.

وقد أوضحت البيانات لحوالي 2006 أفراد، تتراوح أعمارهم بين 12 و26 عامًا، وجود تناقض كبير في الحماس للمهن المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ففي حين أظهر ما يقرب من 85% من الذكور مستويات متفاوتة من الاهتمام في المجالات المتعلقة بالحياة والعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، أظهرت 63% فقط من الإناث مستويات مماثلة من المشاركة في هذه القطاعات.

وكشف الاستطلاع عن فوارق ملحوظة في قطاعات معينة من مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مع ملاحظة الفجوات الأكثر أهمية بين الجنسين بنسبة 28 نقطة مئوية في كل من الهندسة والكمبيوتر والتكنولوجيا.

بالإضافة إلى ذلك، أبدى الذكور اهتمامًا أعلى بنسبة 10% في المهن المتعلقة بالرياضيات، لكن بقيت مستويات الاهتمام بمهن الحياة والعلوم الفيزيائية ثابتة نسبيًا بين الإناث والذكور، حيث أبدى 33% و31% منهم الاهتمام بها.

وبالكشف عن العوامل الحاسمة التي تسهم في هذه التفاوتات، أظهر الاستطلاع أنّ الدافع المهم هو انخفاض مستويات ثقة إناث الجيل الرقمي في قدراتهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إذ أشار ما يقرب من 60% من أولئك غير المهتمين بمتابعة مهنة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى عدم الاستمتاع بها، بينما أعرب 48% عن شكوكهم حول كفاءتهم في مثل هذه الأدوار.

وهنا، لوحظ أن الإناث كن أكثر احتمالًا بما يقارب 20 نقطة مئوية من الذكور في التصريح بنقصان الثقة في قدراتهن. وعلى الجانب المقابل، بينما كان الذكور أكثر توجهًا لإرجاع عدم اهتمامهم إلى نقص المعرفة بشأن وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

كما سلط الاستطلاع الضوء على التفاوتات في التعرض لموضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات خلال التعليم في المدارس الإعدادية والثانوية. إذ أبلغت الإناث المشاركات في الاستطلاع عن مواجهة عدد أقل من مفاهيم هذه العلوم مقارنة بنظرائهم الذكور. وقد نتج ذلك إلى حد كبير بسبب وجود عدد أقل من الإناث اللاتي اخترن الدورات الدراسية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والأنشطة اللامنهجية الضرورية للإعداد الميداني الفني.

وأفاد الاستطلاع أنّ الآثار المترتبة على هذه النتائج بعيدة المدى. فعلى الرغم من الجهود المتضافرة لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة في هذه المجالات، إلا أنّ تمثيل المرأة في وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لا يزال غير متناسب.

وبما أن النساء يشكلن 34% فقط من القوى العاملة في هذه العلوم، وخاصة علوم الكمبيوتر، فمن الواضح أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات كبيرة وحاسمة لمعالجة هذا الخلل، ليس فقط لتعزيز النمو الاقتصادي ولكن أيضا لتعزيز التنوع في مجموعة المهنيين المهرة.