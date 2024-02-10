سائح كندي يفتح باب طائرة تايلاندية "خوفا من مطارديه"

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التايلاندية ومسؤولون، إن سائحا كنديا فتح باب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التايلاندية‭ ‬بينما كانت تستعد للإقلاع من مطار تشيانغ ماي متجهة إلى العاصمة بانكوك.

وكتبت أنانيا تيانجتاي، وهي من مستخدمي فيسبوك، والتي كانت على متن الطائرة "عمت حالة من الفوضى الطائرة بأكملها"، مضيفة، أن المسؤولين اقتادوا الراكب إلى خارج الطائرة.

وتابعت "ماذا لو كنا على ارتفاع 30 ألف قدم فوق مستوى سطح البحر؟ ماذا كان سيحدث؟".

وقال مدير المطار إن أحد الركاب فتح باب الطوارئ؛ ما أدى إلى فتح الزلاجة القابلة للنفخ، ولم تتمكن الطائرة من الإقلاع.