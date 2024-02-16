مشكلة لا حل لها.. خطر سرقة الحسابات بعد تغيير رقم الهاتف

تدابير للحد من المشكلة

تم اتخاذ تدابير مختلفة لجعل سرقة الحسابات أكثر صعوبة. على سبيل المثال، نشر العديد من شركات الاتصالات صفحات دعم تنصح العملاء الذين يغيرون الأرقام بتحديث رقم الاتصال الخاص بك على أي حسابات قد يكون رقمك محفوظًا بها، مثل إشعارات الحسابات المصرفية ووسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. ويبدو أن هذه الثغرة الأمنية لا تزال قائمة مع الخدمات الأخرى عبر الإنترنت التي تعتمد على أرقام الهواتف المحمولة للمصادقة متعددة العوامل.

على سبيل المثال، إذا قام مستخدم "فيسبوك" بتغيير رقم الهاتف ولكنه فشل في ملاحظة هذا التغيير في فيسبوك أو الحسابات الأخرى التي تستخدمه للمصادقة، فيمكن لمستلم الرقم القديم المعاد تدويره محاولة تسجيل الدخول إلى حساب فيسبوك الذي لا يزال مرتبطًا بهذا الرقم. يتطلب القيام بذلك عمومًا كلمة مرور أيضًا.

لكن عدم وجودها لا يشكل بالضرورة عائقًا. فقد يكون رقم الهاتف كافيًا لإعادة تعيين كلمة المرور جديدة والوصول إليها على الرغم من المصادقة متعددة العوامل. عادةً، يتم إرسال إشعار للمستخدمين بتغيير كلمة المرور إلى عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحساباتهم.

وفي بعض عمليات تسجيل الدخول لتسجيل دخول جديد، يكون عنوان البريد الإلكتروني مطلوبًا أولاً، على الرغم من أنه ليس ضروريًا بعد ذلك. فبعد تقديم عنوان بريد إلكتروني والنقر على "متابعة تسجيل الدخول"، يمكن للمستخدم تقديم نفس عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف لتلقي رمز التحقق لمرة واحدة الذي يتم إرساله في رسالة نصية تكمل عملية تسجيل الدخول. في هذه الحالة، يوفر التحكم في رقم الهاتف القديم الوصول إلى الحساب دون الحاجة إلى التحقق من صحة البريد الإلكتروني المتزامن.