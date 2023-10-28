ابتكار يتيح لمحبي الرسوم المتحركة التحكم بـ"غرندايزر"

بات حلم التحكم بـ"غرندايزر" أو غيره من الروبوتات العملاقة المنبثقة من عالم الرسوم المتحركة اليابانية، واقعًا للياباني ريو يوشيدا، الذي صنع "وحشًا" يمكن التحكم فيه من الداخل.

ويحمل هذا الروبوت العملاق، البالغ طوله 4,5 أمتار ووزنه 3,5 أطنان، اسم "آرتشاكس"، ويمكن تحريكه بسرعة 10 كيلومترات في الساعة من جانب شخص يجلس في قمرة قيادة مجهزة بأحدث التقنيات. ويحرّك هذا الشخص كما يشاء الروبوت ذو المفاصل الـ26، بما في ذلك يداه الضخمتان، عبر عصيَي تحكّم ودوّاستين وشاشة تعمل باللمس.

وأوضح يوشيدا، الرئيس الشاب لشركة "تسوبامي إنداستريز" الناشئة: "أريد أن تتحقق أحلام الناس. كنّا نحلم عندما كنا أطفالاً بالدخول في روبوت والتحكم فيه كما الحال في أفلام الخيال العلمي".