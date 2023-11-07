سلسلة Galaxy S24.. تعديلات طفيفة مع ألوان غير تقليدية
من المتوقع أن تأتي السلسلة الجديدة من Samsung Galaxy S24 بشاشة أكثر انبساطًا. وقد يكون هاتف Galaxy S24 مسطحًا أكثر من أحدث الهواتف الذكية لشركة أبل.
ووفق تسريبات تِقنية، فإنّ هاتفي Galaxy S24 وS24 Plus، سوف يستعيران تصميم Galaxy S23، ولكن مع تعديلات دقيقة. ستأتي الحواف والجوانب مسطحة، إنه تحول دقيق، لذا من الصعب بالفعل أن تلحظ فرقًا بين الاثنين.
وبحسب الشائعات، فقد تصل أبعاد هاتف Galaxy S24 Plus إلى 158.5 × 75.9 × 7.75 ملم، وهو أطول قليلاً وأكثر سمكًا ولكنه أضيق منGalaxy S23 Plus .
قد يتميز هاتف Galaxy S24 Plus بشاشة مقاس 6.65 بوصة، بينما يمكن لجهاز S24 أن يأتي بشاشة مقاس 6.1 بوصة.
وقد يصبح هاتف Galaxy S24 Ultra كبيرًا مع شاشة Dynamic AMOLED مقاس 6.8 بوصة. تقول الشائعات إن Galaxy S24 Ultra سوف يتخلص من Armor Aluminium للحصول على إطار من التيتانيوم.
في حين أن تغييرات التصميم قد تكون طفيفة، إلا أن لوحة الألوان تستعد لتكون غير تقليدية، فكر في اللون الأسود والرمادي والبنفسجي والأصفر مع ظلال حصرية، مثل: البرتقالي، والأزرق الفاتح، والأخضر الفاتح، مخصصة فقط لمتجر سامسونج الرسمي.