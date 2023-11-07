سلسلة Galaxy S24.. تعديلات طفيفة مع ألوان غير تقليدية

من المتوقع أن تأتي السلسلة الجديدة من Samsung Galaxy S24 بشاشة أكثر انبساطًا. وقد يكون هاتف Galaxy S24 مسطحًا أكثر من أحدث الهواتف الذكية لشركة أبل.

ووفق تسريبات تِقنية، فإنّ هاتفي Galaxy S24 وS24 Plus، سوف يستعيران تصميم Galaxy S23، ولكن مع تعديلات دقيقة. ستأتي الحواف والجوانب مسطحة، إنه تحول دقيق، لذا من الصعب بالفعل أن تلحظ فرقًا بين الاثنين.