سخرية تطال أحمد سعد بعد سفره بطائرة خاصة

سخر متابعون في مواقع التواصل الاجتماعي من الفنان المصري أحمد سعد، بعد توثيقه عددا من الصور ومقطع فيديو وهو داخل طائرة خاصة، متجها إلى العاصمة السعودية الرياض.

ونشر الفنان المصري عبر حسابه في "إنستغرام"، صورا له وهو يجلس على مقعد الطائرة الفاخرة، كما نشر مقطع فيديو يوثق تمدده على سرير داخل الطائرة.