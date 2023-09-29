سماع أصوات من مقبرة في دهوك يثير جدلا في العراق

وبحسب المعلومات، فإنّ ابنة المتوفى ادعت أنها سمعت صوتًا قويًا من القبر، كأنه شخص يطرق الباب محاولًا الخروج، وشهد آخرون كذلك على سماعهم الصوت، ما دفع أهالي القرية لمطالبة السلطات فتح القبر.

لكن قاضي المدينة رفض فتح القبر، مؤكدًا أنه "لن يسمح بذلك مطلقًا".

يذكر أنّ المتوفى المدفون داخل القبر هو لاجئ سوري عمره 60 عامًا، وكان أصيب بسكتتين في الدماغ ودُفن قبل نحو 40 يومًا.