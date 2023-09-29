سماع أصوات من مقبرة في دهوك يثير جدلا في العراق
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو، يزعم أشخاص ظهروا فيه سماعهم صوتًا من داخل إحدى المقابر في مقبرة بمحافظة دهوك في كردستان العراق.
ووفق قناة "روداوو"، فإن "المئات تجمعوا في مقبرة "فايدة" في دهوك بعد سماع صوت يشبه طرق باب من داخل قبر متوفى دُفن في المقبرة قبل 40 يومًا".
وبحسب المعلومات، فإنّ ابنة المتوفى ادعت أنها سمعت صوتًا قويًا من القبر، كأنه شخص يطرق الباب محاولًا الخروج، وشهد آخرون كذلك على سماعهم الصوت، ما دفع أهالي القرية لمطالبة السلطات فتح القبر.
لكن قاضي المدينة رفض فتح القبر، مؤكدًا أنه "لن يسمح بذلك مطلقًا".
يذكر أنّ المتوفى المدفون داخل القبر هو لاجئ سوري عمره 60 عامًا، وكان أصيب بسكتتين في الدماغ ودُفن قبل نحو 40 يومًا.