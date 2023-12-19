في لحظة مرعبة.. ظلوا عالقين على منحدر مدة 30 دقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مرعبًا يوثق لحظة تعطل عربة قطار بمجموعة من الأشخاص على منحدر شديد، أثناء ركوبهم لعبة في مدينة "ديزني مملكة الحيوان" في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطاني، وقع الحادث على وجه التحديد في لعبة قطار، أثناء صعودها منحدرا، فقد علق اللاعبون فيها، مدة نصف ساعة على الأقل.

وقال عضو فريق التمثيل، إن اللعبة كانت تعاني من "تأخيرات فنية"؛ ما ترك الراكبين في عربتين معلقين أثناء الرحلة.