في لحظة مرعبة.. ظلوا عالقين على منحدر مدة 30 دقيقة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مرعبًا يوثق لحظة تعطل عربة قطار بمجموعة من الأشخاص على منحدر شديد، أثناء ركوبهم لعبة في مدينة "ديزني مملكة الحيوان" في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.
ووفقا لموقع "ميرور" البريطاني، وقع الحادث على وجه التحديد في لعبة قطار، أثناء صعودها منحدرا، فقد علق اللاعبون فيها، مدة نصف ساعة على الأقل.
وقال عضو فريق التمثيل، إن اللعبة كانت تعاني من "تأخيرات فنية"؛ ما ترك الراكبين في عربتين معلقين أثناء الرحلة.
وتعد اللعبة الأطول في مدينة ديزني، إذ يصل ارتفاعها إلى 200 قدم وتنقل الركاب إلى قمة الجبل.
وتابع عضو التمثيل: "يمكن أن تتعطل الرحلات لأي سبب من الأسباب في عالم ديزني، إذا حدث لك ذلك، فحاول أن تظل هادئًا! لقد تم تدريب أعضاء فريق التمثيل على هذا النوع من الأشياء، ومن المرجح أن يعطوك تعليمات بالبقاء في مكانك حتى يحركوا الأمور".
وهذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها زوار متنزه أورلاندو الشهير أنفسهم عالقين في عربة القطار.