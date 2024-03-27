سوزان نجم الدين تكشف عن إصابتها بمشهد "عنيف" في "الحشاشين"‎

وقالت "نجم الدين" خلال لقاء تلفزيوني "كنا نصور مشهد به عنف خلال أحداث المسلسل به عراك بالخناجر، وخلال التحضيرات كُسر الخنجر بين أصابعي عن طريق الخطأ الغير مقصود، فقطع وتر أصبعي، بالإضافة إلى كسر بعظام الإصبع".

وأشارت الفنانة السورية أنها خضعت لعملية جراحية في يدها ثاني يوم من الإصابة، لافتة إلى أنها استكملت التصوير في اليوم التالي من العملية، قبل أن تعود إلى سوريا لاستكمال التصوير هناك.

وكشفت نجم الدين عن أنها اعتذرت عن ثلاثة أعمال درامية تُعرض في الوقت الحالي؛ بسبب ارتباطها بمسلسلي "الحشاشين" و"الصديقات"، معربة عن سعادتها بمسلسل "الحشاشين".

يذكر أن مسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد عيد، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

ويتناول العمل تاريخ نشأة طائفة "الحشاشين" بقيادة زعيمها حسن الصباح.