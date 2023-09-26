النحافة لا تزال "العنوان العريض" في عالم الأزياء‎

"إنها الموضة يا عزيزتي، عليكِ فقط إنقاص وزنك".. عبارة لا تزال تتردد باستمرار في قطاع الأزياء رغم ظهور عارضات أزياء ممتلئات على منصات العروض، لكن النحافة تبقى "العنوان العريض في عالم الموضة" حيث تُصمَّم الملابس لتناسب الأجسام النحيفة جدًّا.

العارضات المكتنزات بتن أكثر شيوعًا في نيويورك ولندن، وبشكل محدود في باريس، ويرمي ذلك إلى "إظهار أن العلامات التجارية أكثر شمولية"، لكن "في الواقع يتعلق الأمر بالحفاظ على نظام يعتمد النحافة المفرطة نموذجًا"، كما يقول باولو فولونتي الذي يدرس علم اجتماع الموضة في ميلانو (إيطاليا).

فمن بين 9137 قطعة ملابس عُرضت خلال 219 عرْضَ أزياء في نيويورك ولندن وميلانو وباريس، قُدّم 95,6% منها بواسطة عارضات نحيفات (مقاسات 32-36). فقط 0,6% من الأزياء ارتدتها عارضات من صاحبات المقاسات الكبيرة (44 وما فوق)، و3,8% زيّنت أجسام عارضات يتراوح مقاسهن بين 38 و42.

تلخص إيكاترينا أوزيغانوفا (31 عامًا)، وهي عارضة أزياء وطالبة في الحقوق ومؤسسة جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق العارضات، إن العلامات التجارية "ترفض تمثيل الأشخاص العاديين".