"وجبة لذيذة" قد تقاوم الأرق

قد يبدو هذا الأمر مثيرا للاستغراب، لكن تبين أنّ وجبة خفيفة لذيذة قبل النوم، قد تساعد على تحسين النوم، وتقاوم الأرق.

ووفق موقع "ميرور" البريطانية، فإنّ هناك عددا كبيرا من الأسباب التي قد تتسبب بـ"الأرق"، بما في ذلك التوتر والقلق والعمل بنظام الورديات واضطراب الرحلات الجوية الطويلة واستهلاك الكحول أو الكافيين أو النيكوتين.

كما أنّ محاولة النوم على سرير غير مريح، أو في غرفة شديدة الحرارة أو البرودة، يمكن أن تعوق أيضًا حصولك على راحة جيدة أثناء الليل. ومع ذلك، يقول الخبراء إن بعض الأطعمة يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسرع و"تحسّن" من أعراض الأرق.

ويقول خبراء النوم إن "هناك العديد من الخيارات المعقولة التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي للمساعدة في تعزيز الفرصة للحصول على نوم أفضل وأعمق".