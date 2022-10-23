الصومال.. تفجير سيارة ملغومة وإطلاق نار في فندق بكيسمايو

قال ضابط شرطة وأحد السكان اليوم الأحد إن سيارة محملة بالمتفجرات اصطدمت ببوابة فندق في وسط مدينة كيسمايو الساحلية بالصومال وأعقب ذلك إطلاق نار.

وذكر التلفزيون الصومالي الرسمي على تويتر أن قوات الأمن تتعامل مع "حادث إرهابي" في الفندق الذي أعلنت حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عنه.

وقال محمد نور، وهو ضابط شرطة، لرويترز من كيسمايو "وقع انفجار في فندق توكل وسمع دوي اطلاق نار".

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات.

وقال شهود، إن دوي انفجار ضخم سُمع قبل بدء إطلاق النار.

وأبلغت فرح علي، وهي مالكة متجر في كيسمايو، رويترز: "قوات الأمن طوقت المكان".