النظام الغذائي لمنطقة "البحر المتوسط" يجنب الخرف بنسبة الربع
أشارت دراسة حديثة إلى أن النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة الربع تقريبًا.
ووفق صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي متوسطي غني بالخضراوات والمكسرات والمأكولات البحرية إلى تقليل خطر الإصابة بالخرف بمقدار الربع تقريبًا.
ويُعتقد أن النمط المتوسطي لتناول الطعام يقلل من الالتهابات في الجسم والدماغ، والتي ترتبط بالخرف.
وقالت الدكتورة كلير ماكفوي، المؤلفة المشاركة في الدراسة من جامعة "كوينز بلفاست": "معظم الناس لا يدركون أن الحفاظ على نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي يمكن أن يحمي الذاكرة وقدرات التفكير أثناء الشيخوخة".
وأضافت ماكفوي: "تُظهر هذه الدراسة المهمة أن تناول المزيد من الخضراوات والفواكه والأسماك وزيت الزيتون وتقليل الأطعمة المصنعة والأطعمة السكرية واللحوم الحمراء، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف في المستقبل لدى سكان المملكة المتحدة".
واستخدم الباحثون طرقًا مختلفة لتسجيل النظام الغذائي للتأكد من موثوقية نتائجهم.
كما أخذوا في الاعتبار عوامل، مثل: عمر الأشخاص، ومستويات النوم، وممارسة الرياضة، والتي يمكن أن تؤثر أيضًا على خطر الإصابة بالخرف.
من الممكن أن الأشخاص في المراحل المبكرة من الخرف لا يتذكرون تناول الطعام الصحي - ما يجعل الأمر يبدو كما لو أن اتباع نظام غذائي غير صحي يسبب الخرف، في حين أن المرض يؤدي في الواقع إلى اتباع نظام غذائي سيئ.
لكن النتيجة ظلت تَظهر لدى الأشخاص الذين تمت متابعتهم لأطول فترة في الدراسة؛ ما يجعل احتمال حدوث ذلك أقل.
ووجدت الدراسة، التي قادتها جامعة "نيوكاسل"، انخفاض خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًّا للبحر الأبيض المتوسط، حتى عندما كان لديهم خطر وراثي أعلى للإصابة بهذا المرض.