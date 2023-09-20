النظام الغذائي لمنطقة "البحر المتوسط" يجنب الخرف بنسبة الربع

واستخدم الباحثون طرقًا مختلفة لتسجيل النظام الغذائي للتأكد من موثوقية نتائجهم.

كما أخذوا في الاعتبار عوامل، مثل: عمر الأشخاص، ومستويات النوم، وممارسة الرياضة، والتي يمكن أن تؤثر أيضًا على خطر الإصابة بالخرف.

من الممكن أن الأشخاص في المراحل المبكرة من الخرف لا يتذكرون تناول الطعام الصحي - ما يجعل الأمر يبدو كما لو أن اتباع نظام غذائي غير صحي يسبب الخرف، في حين أن المرض يؤدي في الواقع إلى اتباع نظام غذائي سيئ.

لكن النتيجة ظلت تَظهر لدى الأشخاص الذين تمت متابعتهم لأطول فترة في الدراسة؛ ما يجعل احتمال حدوث ذلك أقل.

ووجدت الدراسة، التي قادتها جامعة "نيوكاسل"، انخفاض خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًّا للبحر الأبيض المتوسط، حتى عندما كان لديهم خطر وراثي أعلى للإصابة بهذا المرض.