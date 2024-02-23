إسبانيا.. مليونا شخص بحاجة لعمليات جراحية على قوائم الانتظار

يُقدم النظام الصحي الوطني الإسباني بيانات مثيرة للقلق منذ عام 2020، حيث تزايدت قوائم الانتظار مع تفشي وباء فيروس كورونا، لتترك دون رعاية ما مجموعه تسعة ملايين استشارة للرعاية الأولية، ومليوني عملية جراحية كان من المفترض إجراؤها حتى عام 2022، وفقاً لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب الموقع، تُعد قوائم الانتظار مثيرة للقلق، ليس فقط بسبب عددها أو فترات الانتظار، ولكن لأن النسبة فيما يتعلق بالنشاط الذي يتم القيام به آخذة في التزايد.

ففي جزيران/ يونيو 2023، كان حوالي 819.964 مريضًا ينتظرون إجراء عمليات جراحية غير عاجلة، أي أكثر بـ 115.000 مريضٍ عما كان عليه قبل الوباء.

وفي ذلك التاريخ، دخل أيضًا 1.5 مليون شخص إلى قائمة الانتظار الجراحية، وهو رقم قياسي لتلك الفترة، وخرج منها 1.25 مليون؛ ما ترك فارقًا قدره 250 ألف مريض دون علاج.