رئيس الوزراء الهندي يصلي تحت الماء (فيديو)

أحيا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الأحد، طقسا دينيا عريقا في الهند، بالغطس في مزار روحي يقع في بحر العرب قرب الساحل الجنوبي للبلاد، يعتقد أن مدينة "دواركا الغارقة" تقع فيه.

وتوجه مودي إلى أعماق البحر لزيارة الموقع، الذي يعتبر المقر الأصلي للإله الهندوسي "كريشنا" ومدينة قديمة اشتهرت بعظمتها وازدهارها في التاريخ الهندي.

ونشر رئيس الوزراء مقطع فيديو يوثق رحلته الروحية على منصة "إكس"، معلقا: "دواركا دارشان تحت الماء... حيث يلتقي الروحاني والتاريخي، حيث كانت كل لحظة عبارة عن لحن إلهي يردد حضور بهاجوان شري كريشنا الأبدي."

وأضاف: "كانت الصلاة في مدينة دواركا المغمورة بالمياه تجربة إلهية للغاية. شعرت بالارتباط بعصر قديم من العظمة الروحية والتفاني الخالد. ليباركنا بهاجوان شري كريشنا جميعًا."