نصائح هامة عن أفضل "طريقة صحية" لتناول السحور في رمضان

كشف المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة، عن أفضل طريقة صحية لتناول وجبة السحور خلال شهر رمضان 2024.

ووفق موقع "مصراوي"، فإنه بحسب "الإمساكية الصحية" التي أعدها المعهد، فهناك عدد من الإرشادات الواجب اتباعها لسحور صحي، وتشمل: تناول السحور قبل الفجر بفترة قصيرة تجنبًا لإطالة فترة الصيام واستجابة لحديث الرسول "تسحروا فإن في السحور بركة" الحرص على أن تكون وجبة السحور وجبة كاملة تحتوي على جميع المغذيات وذلك عن طريق أن يكون نصف الطبق يحتوي على الخضراوات وربع الطبق يحتوي على البروتينات كالجبن أو البيض أو البقوليات كالفول، والعدس، والربع الأخير يحتوي على الخبز وخاصة الخبز البلدي أو كامل الحبة.

كما تشمل الإرشادات ضرورة تناول الزبادي في وجبة السحور، لأنه يحسن من صحة الأمعاء لاحتوائه على البروبيوتك، وهي بكتيريا مفيدة للصحة وخاصة لسلامة وظيفة الجهاز الهضمي، وتناول من 8 لـ 12 كوب ماء بين وجبتي السحور والإفطار لجعل الجسم رطبا طوال النهار، وكذلك تجنب تناول الشاي والقهوة بعد وجبات السحور لأنهما من مدرات البول، وبالتالي سيفقد الجسم جزءًا كبيرًا من المياه، وسيؤدي ذلك إلى شعورك السريع بالعطش في فترات مبكرة من النهار.

كما أشار إلى فوائد الفول على السحور، موضحًا أن تناول الفول على السحور يساعد في تحسين صحة الهضم ومن ثم تعزيز حركة الأمعاء وتقليل الشعور بالانتفاخ والإمساك، وذلك لأن الفول يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية.