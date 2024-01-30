جرائم "القتل بين الأزواج".. لماذا ارتفعت في مصر؟

ولفت أستاذ علم النفس، إلى أنّ من الأسباب المهمة لهذه الظاهرة، آلية التعليم، مشيرا إلى أن الهدف من التعليم يجب أن يكون إصلاح الفرد وبناء الإنسان، وليس تأهيل فرد إلى سوق العمل، والذي يفضل فيه أيضا، بحسب قوله.

من جانبه، استبعد الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع، أن تكون الأزمة الاقتصادية سببا في تزايد ظاهرة القتل بين الأزواج، لافتا إلى أنها تزيد من المشاحنات لكنها لا تؤدي إلى القتل، وفق قوله.

وأضاف صادق لـ"إرم نيوز": "أسباب الخلافات الزوجية متعددة، ولا يمكن حصرها في سبب واحد، مرجعا أبرز أسباب الخلافات بين الزوجين، التي تؤدي إلى القتل، "طلب الزوجة للطلاق"، مبينا أن بعض الأزواج يقدمون على قتل زوجاتهم حين يطلبن الطلاق، انتقاما منهن.