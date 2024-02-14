مركبة فضاء تنطلق إلى القمر طمعا بـ"الأرباح" (صور)
تسعى شركة "Intuitive Machines" للهبوط على سطح القمر، بعد إطلاق مركبتها الفضائية الخاصة، الأربعاء الماضي.
وأطلقت الشركة المركبة من كيب كانافيرال في فلوريدا على متن صاروخ "سبيس أكس فالكون 9".
ووفق موقع "إكسيوس"، إذا نجحت هذه المهمة، فستكون أول هبوط آلي على سطح القمر منذ المركبة الفضائية "سيرفيور 7" في عام 1968، وقد يمثل ذلك بداية لاستكشاف القمر بهدف الحصول على أرباح.
وسبق أن حاولت شركة "أستروبوتيك تكنولوجي"، وهي شركة فضاء خاصة أخرى، أن تصبح أول من يهبط بمركبة فضائية تجارية على سطح القمر الشهر الماضي، لكن المهمة فشلت بعد ساعات فقط من الإطلاق.
وتمكنت اليابان كذلك في أن تصبح خامس دولة تتمكن من إكمال هبوط مركبة فضائية على سطح القمر الشهر الماضي، بعد أن هبط مستكشف آلي طورته وكالة الفضاء اليابانية.
ومن المتوقع أن تصل مركبة الهبوط "Nova-C" التابعة لشركة Intuitive Machines إلى القمر في 22 فبراير، وستحاول نقل مجموعة من التجارب العلمية لوكالة ناسا إلى منطقة القطب الجنوبي للقمر، وستحمل أيضا حمولات من شركات ومنظمات أخرى.