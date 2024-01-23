جزائري يرتكب جريمة مروعة بطفله وزوجته وعائلتها

أقدم جزائري، ينحدر من ولاية مستغانم غرب الجزائر، على ارتكاب جريمة مروعة بحق طفله وزوجته وعائلتها، بدافع الانتقام.

ووفق وسائل إعلام محلية، قرر جزائري التخلص من عائلته وعائلة زوجته، بعد أن أقدمت الأخيرة على رفع دعوى طلاق ضده.

وأوضحت مصادر، أن الجاني قام باقتحام منزل عائلة زوجته، وقام بقتلها ووالديها وطفلهما، البالغ من العمر 4 سنوات، باستخدام سلاح أبيض (سكين)، ثم قام بعدها بإضرام النار في المنزل.

وأضافت المصادر أن الجاني قام بتسليم نفسه بعد جريمته للجهات الأمنية.