الإمارات.. دخلت منزله بدون إذن فطالبها بـ11 ألف دولار

مثلت امرأة أمام القضاء بسبب دخولها منزل رجل بدون إذنه، حيث أقام الرجل دعوى قضائية ضدها أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له 40 ألف درهم (نحو 11 ألف دولار)، كتعويض مادي ومعنوي وإلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، بحسب صحيفة "البيان" المحلية.

وبحسب الصحيفة فإن الرجل قال إن المشكو عليها قامت بدخول مسكنه دون إذنه، ما يمثل اعتداء عليه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجهات المعنية أحالتها إلى المحكمة الجزائية، والتي أدانتها بما نسب إليها.

وقرر الشاكي التوجه إلى المحكمة المدنية، بعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من فعل المشكو عليها، مقدماً لهيئة المحكمة، صوراً من الحكم الجزائي ومذكرة شارحة بطلباته.

وقضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي 2000 درهم (نحو 550 دولارا)، وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.