ارتفاع درجة حرارة الأرض سيبلغ حد 1.5 درجة مئوية هذا العقد

ذكر بحث تم نشره أن تغير المناخ يتسارع وأن ارتفاع درجة حرارة الأرض سيتجاوز حد 1.5 درجة مئوية هذا العقد؛ الأمر الذي قال العلماء إنه يتعين أن يقرع جرس إنذار في محادثات "كوب28" المعنية بالمناخ هذا العام.

وتعهدت دول العالم في اتفاقية باريس المعنية بمكافحة تغير المناخ عام 2015 بإبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية في نطاق 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل النهضة الصناعية، لكن بحثا جديدا أعده فريق من العلماء بعضهم من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وجامعة كولومبيا، يضيف إلى أدلة تشير إلى أن هذا الهدف بات بعيد المنال بالفعل.

ومعظم تصورات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتابعة للأمم المتحدة تتوقع أن يتجاوز العالم حد 1.5 درجة مئوية خلال الثلاثينيات من القرن الحالي.

وقال جيمس هانسن من معهد الأرض بجامعة كولومبيا المشارك في البحث: "القصور في مجتمعنا العلمي هو عدم توضيح الوضع للقادة السياسيين". وكان هانسن من أوائل العلماء الذين حذروا العالم في الثمانينيات من ظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وزادت درجة حرارة الكوكب بالفعل قرابة 1.2 مئوية فوق مستوى عصر ما قبل الصناعة.

يأتي التقرير الجديد بعد شهور من ظواهر الطقس المتطرفة في أنحاء العالم التي شملت موجات حر في الصين وسيولا عارمة في ليبيا. وكان 2023 أعلى الأعوام حرارة على الإطلاق.