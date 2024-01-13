لطيفة تنهار من البكاء أثناء عزاء والدتها

لم تستطع الفنانة لطيفة التونسية تمالك نفسها، وانهارت باكية، أثناء تلقيها العزاء في والدتها في العاصمة القاهرة.

وأجهشت في البكاء، أمام الحاضرين في العزاء، على والدتها، التي جمعتها بها علاقة وطيدة.

ورافقت الفنانة التونسية، والدتها، طوال محنة مرضها التي استمرت شهرًا، ودخلت على إثرها للمستشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ووجهت "لطيفة" الشكر لكل من قدَّم لها المساعدة من المسؤولين في مصر وتونس لنقل جثمان والدتها من مصر إلى تونس وتشييعه في مسقط رأسها.

وقالت "لطيفة"، إنها تشكر كل الوزارات التي ساعدت بنقل الجثمان، موجهة الشكر لله على دفن والدتها في مسقط رأسها في تونس.