لطيفة تنهار من البكاء أثناء عزاء والدتها
لم تستطع الفنانة لطيفة التونسية تمالك نفسها، وانهارت باكية، أثناء تلقيها العزاء في والدتها في العاصمة القاهرة.
وأجهشت في البكاء، أمام الحاضرين في العزاء، على والدتها، التي جمعتها بها علاقة وطيدة.
ورافقت الفنانة التونسية، والدتها، طوال محنة مرضها التي استمرت شهرًا، ودخلت على إثرها للمستشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.
ووجهت "لطيفة" الشكر لكل من قدَّم لها المساعدة من المسؤولين في مصر وتونس لنقل جثمان والدتها من مصر إلى تونس وتشييعه في مسقط رأسها.
وقالت "لطيفة"، إنها تشكر كل الوزارات التي ساعدت بنقل الجثمان، موجهة الشكر لله على دفن والدتها في مسقط رأسها في تونس.
وأعلنت الفنانة التونسية، في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، عن خبر وفاة والدتها بعد صراع طويل مع المرض، وقالت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "أمي نور عيني، حياتي، عمري كله، في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".
وكانت "لطيفة" قد كشفت، الشهر الماضي، عن تعرض والدتها لوعكة صحية وطلبت من جمهورها الدعاء لها.
ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا لوالدتها وهي داخل المستشفى، ودعت لها أن تمر هذه الوعكة بسلام.
وكتبت لطيفة تعليقًا على ذلك: "أمي العظيمة، القوية، الصامدة، ربنا يشفيكِ يا رب، أطلب من حبايبي إللي بيحبوني الدعاء لأمي بأن يشفيها الله ويقومها بالسلامة".
وشهد العزاء حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين، ومنهم: هند صبري، أنغام، نادية مصطفى، كندة علوش، بسمة وهبة، لميس الحديدي، سهير شلبي، كارول سماحة، مصطفى قمر، لبلبة، نبيلة عبيد، وممدوح وموسى، مي فاروق وخطيبها محمد العمروسي، أشرف زكي، السيناريست أيمن سلامة، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج خيري بشارة.