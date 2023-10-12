فجر السعيد تسخر من محمد منير
انتقدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، المطرب المصري محمد منير، مؤكدة أنها "لا تحب صوته".
وأبدت الإعلامية السعيد، خلال تواجدها في أحد المحلات الشعبية في مصر، استياءها من صوته، ساخرة من طريقة غنائه ومتسائلة عن سبب حب الناس له.
وعلقت بالقول، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في "إنستغرام": "شلون يسمعونه.. ما احبه". قبل أن تقوم بأخذ دف عليه صورة "منير" وتضرب عليه.
وأثار تصريح الإعلامية الكويتية عن المطرب المصري محمد منير جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوجهت فجر السعيد قبل أيام إلى مصر في زيارة قبل أن تعلن عن حصولها على الإقامة الدائمة فيها، بمناسبة عيد ميلادها.