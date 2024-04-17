مؤلف مسرحية "صنع في الكويت" يبرر أزمة العروض المتتالية‎

برَّر جاسم الجلاهمة مؤلف مسرحية "صنع في الكويت" العروض المتكررة للمسرحية والتي بلغت 7 عروض في اليوم الواحد، مشيرًا إلى أنّ الموظف يداوم في عمله 7 ساعات ونصف يوميًا، لكن عرض المسرحية ساعة تقريبًا، فأين التعب في ذلك؟، بحسب قوله.

وقال الجلاهمة خلال مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل: "خلّوني أرد على الضجة إللي صايرة على مسرحية (صنع في الكويت) خلال الفترة الماضية على السوشيال ميديا، وبأن العروض 7 مرات في اليوم، نحن كموظفين نداوم على مكاتبنا 7 ساعات أو 7 ساعات ونصف.. والعرض المسرحي مدته ساعة يعني بإجمالي 7 ساعات في اليوم.. وأكثر نجم في العمل عنده أغنيتان، ليه ما فيه أكثر من ذلك، أنا ودّي أعرف وين التعب.. الآن فيه بعض المسرحيات الكبار يوصل العرض المسرحي لها 4 ساعات، نحن عرضنا ساعة واحدة فقط وكله بلاي باك، وحركات ينفذها نجوم المسرحية".

وحول تردد الأطباء على المسرح من أجل علاج الممثلين الذين يصابون بالإرهاق، قال المؤلف: "بالنسبة لمن يقولون إنهم شافوا دكاترة خارجين من عندنا وطالعين، يا جماعة هذا تغيير جو وموسم إنفلونزا، ومكاننا بارد والصالة باردة، يمكن فيه مسرحية ثانية النجم فيها عرض عرضين وتعب، وليست أول مرة يحصل في الكويت أن مسرحية تعرض 6 و 7 عروض، لكن التعب طبيعي، هذه إنفلونزا فما نكبّر الموضوعات يا جماعة".

وكانت الفنانة ليالي دهراب قد كشفت سبب استبعادها من مسرحية "صنع في الكويت"، في مجموعة من الفيديوهات عبر حسابها الشخصي على سناب شات، قائلة: "استبعدوني بعد ما ضمنوا الكراسي، (صنع في الكويت)، اليوم، أنا طلعت منها، للأمانة همّ طلّعوني، عشان عندي عرض ما قدرت أطلع فيه".

وأضافت دهراب: "حاطين لنا 7 عروض في اليوم، كطبيعة بشرية قاعدة أقول لهم أنا مش روبوت، وبنفس الوقت أُعطي حقًا للناس، يعني الناس جايين إليَّ ولازم يكون فيني طاقة عشان أقعد معهم، وأجاملهم وأسولف وياهم".