فيديو لرئيسة وزراء إقليم البنجاب وهي تدفع امرأة بطريقة مهينة يثير الجدل
أثار فيديو متداول لرئيسة وزراء إقليم البنجاب، مريم نواز شريف، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقتها المهينة في التعامل مع إحدى السيدات.
ووفق المعلومات المتداولة، قال متابعون إن الفيديو المتداول يعود إلى مناسبة تهنئة مريم نواز شريف بحصولها كأول امرأة على منصب رئيسة وزراء إقليم البنجاب.
وتظهر في الفيديو رئيسة الوزراء شريف وهي تسير لإلقاء كلمة فيما يبدو في المجلس التشريعي الإقليمي عقب نجاحها في الانتخابات، قبل أن تبادر سيدة إلى احتضانها لتهنئتها على المنصب، إلا أن شريف قامت بدفعها بيدها بطريقة مهينة.
ولفت متابعون إلى أنّ مريم نواز شريف خاطبت المرأة بعد دفعها، وقالت لها "اجعلي مسافة بيننا، لا تفسدي ملابسي".
وأصبحت مريم نواز شريف (50 عاما)، ابنة رئيس وزراء باكستان السابق، أول امرأة في البلاد تحكم إقليما، بعد انتخابها رئيسة للوزراء في مقاطعة البنجاب.
ووَصفت مريم شريف توليها هذا المنصب باعتباره "شرفا" لكل امرأة في البلاد، وأدت يوم الاثنين اليمين الدستورية محاطة بوالدها وعمها، وقالت إن توليها المنصب يوازي "صناعة التاريخ".