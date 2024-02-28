فيديو لرئيسة وزراء إقليم البنجاب وهي تدفع امرأة بطريقة مهينة يثير الجدل

أثار فيديو متداول لرئيسة وزراء إقليم البنجاب، مريم نواز شريف، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقتها المهينة في التعامل مع إحدى السيدات.

ووفق المعلومات المتداولة، قال متابعون إن الفيديو المتداول يعود إلى مناسبة تهنئة مريم نواز شريف بحصولها كأول امرأة على منصب رئيسة وزراء إقليم البنجاب.

وتظهر في الفيديو رئيسة الوزراء شريف وهي تسير لإلقاء كلمة فيما يبدو في المجلس التشريعي الإقليمي عقب نجاحها في الانتخابات، قبل أن تبادر سيدة إلى احتضانها لتهنئتها على المنصب، إلا أن شريف قامت بدفعها بيدها بطريقة مهينة.