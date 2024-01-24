معلمة تواجه أغرب شكوى رسمية من ذوي طالبتها في السعودية

واجهت معلمة في إحدى مدارس السعودية، شكوى طريفة تقدم بها ذوو إحدى طالباتها، وقد تكون الأغرب في تاريخ التعليم في المملكة.

وتستند الشكوى، التي تقدم بها ذوو طالبة في إحدى مدارس جنوب المملكة، لحلم أو منام رأت فيه ابنتهم معلمتها تقوم بضربها، بحسب ما أوردت صحيفة "الوطن" المحلية.

وقالت الصحيفة إن لجنة تعليمية باشرت فتح تحقيق مع معلمة، بعد ادعاءات طالبة، أنها شاهدت معلمتها بالحلم أثناء النوم، تقوم بضربها؛ إذ تم رفع شكوى في منصة "تواصل" الإلكترونية من قبل ذوي الطالبة بعد علمهم بحلم ابنتهم؛ ما استدعى تدخل الجهة التعليمية.

وفوجئت المعلمة بحضور لجنة للتحقيق معها، لتنتهي الشكوى بشكل ودي في نهاية الأمر، لكونه مجرد حلم، وتم حفظ وإغلاق الشكوى بشكل نهائي.

وتتيح وزارة التعليم في السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية للطلاب وذويهم، بما في ذلك التعليم عن بعد من منازلهم، وتقديم الشكاوى، والتي يكون كثير منها بسيطاً يرتبط بخلافات بين ذوي الطلاب ومعلميهم.

ويبلغ عدد طلاب المدارس في المملكة، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، إضافة إلى 1.36 مليون طالب وطالبة من التعليم الجامعي.