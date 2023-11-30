الفنانة المصرية إنجي شرف تعلن اعتزالها

أعلنت الفنانة المصرية إنجي شرف، اعتزالها الفن بشكل نهائي، مؤكدة أنها "اتخذت هذا القرار بعد تفكير طويل".

وأكدت "شرف"، والتي برزت في مسلسل "ريا وسكينة"، اعتزالها التمثيل، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت: "بعد تفكير لوقت مش قصير.. وبعد استشارة رب العالمين.. قررت اعتزال التمثيل نهائيًا.. وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني".