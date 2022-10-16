اشتباكات بين لاعبي الكويت والعربي في دوري الأشبال (فيديو)

وفي باقي المباريات التقى برقان مع الفحيحيل والصليبخات مع السالمية والجهراء مع اليرموك والساحل مع كاظمة والنصر مع خيطان والقادسية مع الشباب.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الكويتي لم يبحث بعد ما يمكن اتخاذه من قرارات عقب هذه الاشتباكات، حيث ينتظر تقرير حكم ومراقب المباراة قبل اتخاذ أي قرار بشأن الناديين وبعض اللاعبين.