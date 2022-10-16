اشتباكات بين لاعبي الكويت والعربي في دوري الأشبال (فيديو)
الاشتباكات وقعت على ما يبدو عقب نهاية المباراة ووقعت اعتداءات متبادلة من لاعبي الفريقين.
شهدت مباراة الكويت والعربي في دوري الأشبال الكويتي تحت 16 عاما اشتباك اللاعبين داخل الملعب وسط محاولات من مسؤولي الفريقين لفض الاشتباك بين لاعبي الفريقين.
وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاشتباك اللاعبين، فيما يبدو بعد انتهاء المباراة التي حسمها العربي بالفوز بهدف نظيف ضمن الجولة الأولى للمسابقة.
وانطلق دوري الأشبال الكويتي تحت 16 عاما الليلة بسبع مباريات، حيث جاء انتصار العربي على ملعب الكويت.
وفي باقي المباريات التقى برقان مع الفحيحيل والصليبخات مع السالمية والجهراء مع اليرموك والساحل مع كاظمة والنصر مع خيطان والقادسية مع الشباب.
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الكويتي لم يبحث بعد ما يمكن اتخاذه من قرارات عقب هذه الاشتباكات، حيث ينتظر تقرير حكم ومراقب المباراة قبل اتخاذ أي قرار بشأن الناديين وبعض اللاعبين.