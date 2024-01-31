عراقي يحرق زوجته الشابة في منزلهما

أقدم رجل في محافظة كركوك شمال العراق، اليوم الأربعاء، على إحراق زوجته، إثر مشاجرة بينهما.

ووفق "شبكة 964"، قام رجل من منطقة رحيم آوه بإحراق زوجته قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

ونقلت الزوجة، التي تعمل معلمة في إحدى المدارس وتبلغ من العمر 26 عاما، إلى المستشفى وهي تعاني من حروق تصل نسبتها إلى 95%.

وفي التفاصيل، فقد دخل الزوج، وهو موظف في دائرة صحة كركوك ويبلغ 25 عاما، في شجار مع زوجته داخل منزلهما، قبل أن يقدم على إضرام النار في جسدها.

ولاذ الزوج بعد جريمته بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.