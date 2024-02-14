الفلبين.. قتيل و53 جريحا في انهيار شرفة كنيسة
قُتلت امرأة وأصيب 53 شخصا بجروح في انهيار شرفة في كنيسة كاثوليكية خلال قداس، اليوم الأربعاء، في الفيلبين، وفق ما أعلنت السلطات.
وتوافد ملايين الفيلبينيين إلى الكنائس، الأربعاء، بمناسبة "أربعاء الرماد" مع بدء فترة الصوم في هذا البلد الكاثوليكي الكبير في آسيا.
وكان نحو 400 شخص يشاركون في قداس بهذه المناسبة عندما وقع الحادث في كنيسة القديس بطرس الرسول في مدينة سان خوسيه دل مونتي قرب العاصمة مانيلا، على ما أعلنت جينا أيسون المسؤولة عن الدفاع المدني في المدينة.
وأصيبت امرأة تبلغ الثمانين إصابة خطرة في الصدر وتوفيت لاحقا في المستشفى، على ما أوضحت أيسون.
وانهار جزء من الشرفة ما أدى إلى سقوط بعض المشاركين إلى الطابق السفلي خلال القداس، بحسب مكتب الكوارث في المدينة.
وأوضحت أيسون: "تبين لمسؤولي الأبنية في بلدية المدينة على أن الجزء المنهار من الشرفة نخره النمل الأبيض".
وأصيب الجرحى الآخرون وغالبيتهم من المسنين برضوض وجروح طفيفة، وفق المصدر نفسه.
وأمر رئيس بلدية المدينة أرتور روبيس، بإغلاق الكنيسة المتضررة بينما يتم التحقق من بنيتها على ما أكدت أيسون.
وأظهرت صور نشرها روبيس عبر "فيسبوك" جزءا من أرضية الشرفة معلقا على مسافة أقل من متر من الطابق السفلي الذي انتشرت فيه الكراسي البلاستيكية والحطام.