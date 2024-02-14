الفلبين.. قتيل و53 جريحا في انهيار شرفة كنيسة

قُتلت امرأة وأصيب 53 شخصا بجروح في انهيار شرفة في كنيسة كاثوليكية خلال قداس، اليوم الأربعاء، في الفيلبين، وفق ما أعلنت السلطات.

وتوافد ملايين الفيلبينيين إلى الكنائس، الأربعاء، بمناسبة "أربعاء الرماد" مع بدء فترة الصوم في هذا البلد الكاثوليكي الكبير في آسيا.

وكان نحو 400 شخص يشاركون في قداس بهذه المناسبة عندما وقع الحادث في كنيسة القديس بطرس الرسول في مدينة سان خوسيه دل مونتي قرب العاصمة مانيلا، على ما أعلنت جينا أيسون المسؤولة عن الدفاع المدني في المدينة.

وأصيبت امرأة تبلغ الثمانين إصابة خطرة في الصدر وتوفيت لاحقا في المستشفى، على ما أوضحت أيسون.