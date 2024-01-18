طليقة شريف منير تتعرض لحادث سير

تعرَّضت الفنانة المصرية لورا عماد، طليقة الفنان شريف منير، لحادث سير مروّع، مؤكدة أنها المرة الأولى التي ترتكب فيها حادثًا مروريًا.

وكشفت "عماد" عن تعرضها للحادث عبر حسابها على "إنستغرام"، إذ نشرت فيديو، يوثق الأضرار البالغة في السيارة جراء الحادث، لافتة في بيان حول التفاصيل إلى أنها "رغم حرصها دائمًا في القيادة، لكن القدر غالب".

وعلّقت بالقول: "عمري ما عملت حادثة في حياتي، وطول عمري بقول إنه الخوف هو من الناس إللي بتسوق حواليك مهما كنت بتعرف تسوق، وإن إللي ربنا كاتبه لك هتشوفه".