طليقة شريف منير تتعرض لحادث سير
تعرَّضت الفنانة المصرية لورا عماد، طليقة الفنان شريف منير، لحادث سير مروّع، مؤكدة أنها المرة الأولى التي ترتكب فيها حادثًا مروريًا.
وكشفت "عماد" عن تعرضها للحادث عبر حسابها على "إنستغرام"، إذ نشرت فيديو، يوثق الأضرار البالغة في السيارة جراء الحادث، لافتة في بيان حول التفاصيل إلى أنها "رغم حرصها دائمًا في القيادة، لكن القدر غالب".
وعلّقت بالقول: "عمري ما عملت حادثة في حياتي، وطول عمري بقول إنه الخوف هو من الناس إللي بتسوق حواليك مهما كنت بتعرف تسوق، وإن إللي ربنا كاتبه لك هتشوفه".
وأكدت أن الحادث جعلها تكتشف أن القيادة وسط الزحام أكثر أمانًا من الشوارع الخالية السريعة، "وإنك متملكش في نفسك ولا في إللي حواليك غير إنك تدعي لنفسك وللي حواليك إنه ربنا يحفظنا ويلطف بينا، أما أهم اكتشاف اكتشفته هو أن الزحمة آمن بكثير من الشوارع الفاضية السريعة".
وأضافت في ختام حديثها: "أما الحاجة الثانية التي أعرفها من زمان هي إنه إللي بيمشي مبيعتبش بس بيسيب ناس تتكسر قلوبهم، لأنهم أحبوك من قلوبهم، بشكرك يا رب على إني ما كسرتش قلب أي حد، وطلعت منها على خير.. ربنا يحفظكم كلكم، ويحفظ أولادكم من شر الطريق، وشر الناس المستهترة، وإنه محدش مات حتى لو كان هو إللي غلطان لأنني مش عارفة كنت هبقى عامله إيه لو كان حد مات، حتى لو كان هو الغلطان.. أرجوكم ارحموا أهاليكم ومتموتهمش وهما عايشين".
يذكر أن الفنان المصري شريف منير أعلن طلاقه من زوجته الفنانة لورا عماد قبل 3 أشهر، ولديهما ابنتان.