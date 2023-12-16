تحذير من درجات الحرارة المتجمدة في شمال الصين

أصدرت الصين، اليوم السبت، تحذيرا من احتمال انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات تاريخية في بعض مناطق البلاد، بعد يوم واحد من إصدار الرئيس شي جينبينغ توجيهات، من أجل "بذل جهود شاملة"، لضمان السلامة.

يحل الطقس المتجمد في أعقاب أول تساقط للثلوج هذا الشتاء في بكين، حيث مني نظام النقل العام باضطرابات تمثلت في تأخير رحلات جوية، أو إلغاء أخرى. وتسببت المسارات الزلقة في اصطدام مترو الأنفاق مساء الخميس؛ ما أدى إلى إصابة أكثر من مئة شخص بجروح.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد صباح السبت، تحذيرا من انخفاض درجات الحرارة، متوقعة أن تهب موجة باردة تغمر "الجزء الأكبر" من الصين وأن تستمر حتى الثلاثاء.

لكن على الرغم من البرد، تحدى السياح في بكين، الرياح الباردة، الجمعة، في جزء من سور الصين العظيم، الواقع في الجبال المحيطة بالمدينة، بعد أن غطت هذا المعلم الشهير طبقة رقيقة من الثلج.

ومن المتوقع أيضًا أن يمتد الطقس البارد بشكل غير عادي إلى أجزاء أخرى من الصين؛ إذ أضاف التحذير الرسمي السبت، أن من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى صفر درجة مئوية، أو أقل في الأيام المقبلة في الجزء الجنوبي من مقاطعة قويتشو، على بعد نحو 300 كيلومتر من الحدود مع فيتنام.

وبينما تستعد البلاد لانخفاض درجات الحرارة، دعا الرئيس شي جينبينغ إلى "بذل جهود شاملة في الاستجابة لحالات الطوارئ"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية مساء الجمعة.

وفي مواجهة "مخاطر الكوارث الكبيرة" التي تشكلها موجة البرد الوشيكة، قال شي إنه "يجب إيلاء اهتمام كبير لأعمال الوقاية من الكوارث والإغاثة"، حسبما ذكرت شينخوا.