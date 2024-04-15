4 بهارات تحسن الذكاء وتقلل من مخاطر الخرف والزهايمر

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مئات المواد الكيميائية النباتية التي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي، الذي يُعتبر عاملًا مساهمًا في عملية الشيخوخة المبكرة ومرض الزهايمر.

وفقًا للدراسات، يُظهر أن الإجهاد التأكسدي يمكن أن يسرّع عملية الشيخوخة، ويعتبر أحد العوامل الرئيسة في تطور مرض الزهايمر. لذا، فيما يتعلق بعملية الطهي، يُقترح إضافة بعض الزنجبيل إلى الكاري أو الحساء كوسيلة للوقاية، كما يمكن استخدامه في الأطباق الحلوة مثل الحلويات والكعك.

وتشير الأبحاث إلى أن الزنجبيل يمكن أن يحسن الوظيفة الإدراكية ويعزز الذاكرة، وقد تبين أنه مفيد بشكل خاص للنساء في منتصف العمر.

وتشمل الفوائد الأخرى التي يمكن أن يوفرها الزنجبيل حماية الدماغ من أضرار الجذور الحرة، وزيادة مستويات المواد الكيميائية المهمة في الدماغ مثل السيروتونين والدوبامين، اللذين تم ربط مستوياتهما المنخفضة بالاكتئاب. وقد يساعد الزنجبيل أيضًا في إبطاء تطور مرض الزهايمر.

الكركم

يعتبر الكركم من التوابل الغنية بالمغذيات؛ إذ يحتوي على مركبه الأساسي الكركمين، الذي يتميز بخصائص وقائية عصبية مهمة لصحة الدماغ. وتشمل هذه الخصائص قدرته على تعزيز وظيفة الذاكرة، والحد من ضباب الدماغ، وتحسين الإدراك.

وقد أظهرت الدراسات أن الكركمين يعزز مستويات هرمون النمو BDNF، الذي ينخفض لدى مرضى الزهايمر.

بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى دور الكركمين المحتمل في الوقاية من مرض الزهايمر وعلاجه، كما أن للكركمين خصائص مهمة مثل مضادات الأكسدة، ومضادات الالتهاب، ومضادات الميكروبات، ومضادات التكاثر، ومضادات الأورام، ومضادات الشيخوخة.

ويمكنك إضافة بعض الكركم إلى طبق الكاري أو الحساء أو الأرز، كما يمكن استخدامه بشكل جيد في العصائر والشاي للاستمتاع بفوائده الصحية المتعددة.

القرفة

وتشير الأبحاث إلى أن القرفة، وهي توابل كلاسيكية، تحتوي على مضادات أكسدة تمنع تراكم البروتين في الدماغ المرتبط بمرضَى الزهايمر وباركنسون، وتحمي الدماغ من الأضرار المرتبطة بالتوتر.

ويمكن إضافة القرفة إلى القهوة أو شوفان الصباح أو استخدامها في تحضير الكعكة الحلوة. كما أظهرت الأبحاث أن مستخلص القرفة يحسن حساسية الأنسولين في الدماغ، ويبدو فعالا وآمنة للعلاج والوقاية من ظهور مرض الزهايمر وتطوره.