لم يشترِ لي فيلا.. مهندسة كويتية تثير الجدل بعد فسخ خطبتها من سعودي (فيديو)
أثارت مهندسة كويتية تدعى دنيا، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفها عن سبب فسخ خطبتها من مواطن سعودي، لافتة إلى أن ميزانيته لا تتناسب معها، ولم يلبِ احتياجاتها.
وخرجت دنيا في فيديو تداولته الحسابات المهتمة بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت خلاله أسباب فسخ خطبتها من مواطن سعودي، قائلة: "ميزانيته لا تناسبني، مثلا طلبت منه يكتب لي بيت في دبي باسمي، ووجدته كتب شقة في دبي باسمي، وليس بيت، اشترى لي ساعات وأغراض وسيارة مرسيدس جي ال سي، ولكن ما كان يشتري النوع الذي أريده وهو جي كلاس، يشتري أقل طبقة، وقلت له خلاص فركش".
وأضافت المهندسة الكويتية متحدثة عن خطيبها السابق: "يقول عندي زوجتي و7 عيال، وهذا حجم مقدرتي، وبعد كام شهر بشتري لك فيلا، قلت له خلاص والخطبة ما في أمل".
وأكدت أنها لن تتهاون في مطالبها مهما حدث، مضيفة: "ما راح أرضى بالقليل وإذا عمره بنهاية الأربعينيات وأنا عمري 25، وأنا أقدر اختار الشخص المناسب أكثر".
وتعرضت المشهورة الكويتية لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب متطلباتها التعجيزية من خطيبها، إذ وصفها بعضهم بـ "محدثة نعمة"، الأمر الذي دفعها للرد خلال فيديو أكدت خلاله أن الكويتيين يعيشون حياة مرفهة، ولا يوجد بينهم فقير، لذا لا يصح أبدا أن يقال على كويتي محدث نعمة، بحسب قولها.
وأشارت دنيا إلى أن الكويتيات تربين على العز والدلال، لذا عند اختيار زوج لابد أن يكون مناسبا لهن، لافتة إلى أن ما تقوله موجود في الكويت على أرض الواقع وليس دربا من الخيال.
وأضافت: "بالكويت لا يوجد فقراء، مثلا لا يوجد مواطنون يعملون بمحطات القطار أو محطات الوقود، أو مقاه أو ما شابه، العمل ليس عيبا، ولكن نحن بالكويت لا نعمل هذه المهن".