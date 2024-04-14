لم يشترِ لي فيلا.. مهندسة كويتية تثير الجدل بعد فسخ خطبتها من سعودي (فيديو)

وخرجت دنيا في فيديو تداولته الحسابات المهتمة بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت خلاله أسباب فسخ خطبتها من مواطن سعودي، قائلة: "ميزانيته لا تناسبني، مثلا طلبت منه يكتب لي بيت في دبي باسمي، ووجدته كتب شقة في دبي باسمي، وليس بيت، اشترى لي ساعات وأغراض وسيارة مرسيدس جي ال سي، ولكن ما كان يشتري النوع الذي أريده وهو جي كلاس، يشتري أقل طبقة، وقلت له خلاص فركش".



وأضافت المهندسة الكويتية متحدثة عن خطيبها السابق: "يقول عندي زوجتي و7 عيال، وهذا حجم مقدرتي، وبعد كام شهر بشتري لك فيلا، قلت له خلاص والخطبة ما في أمل".

وأكدت أنها لن تتهاون في مطالبها مهما حدث، مضيفة: "ما راح أرضى بالقليل وإذا عمره بنهاية الأربعينيات وأنا عمري 25، وأنا أقدر اختار الشخص المناسب أكثر".



وتعرضت المشهورة الكويتية لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب متطلباتها التعجيزية من خطيبها، إذ وصفها بعضهم بـ "محدثة نعمة"، الأمر الذي دفعها للرد خلال فيديو أكدت خلاله أن الكويتيين يعيشون حياة مرفهة، ولا يوجد بينهم فقير، لذا لا يصح أبدا أن يقال على كويتي محدث نعمة، بحسب قولها.