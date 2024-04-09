موريتانيا.. اغتصاب طفل معاق حتى الموت يفجر غضبًا واسعًا (فيديو)

فجرت قضية تعذيب طفل معاق واغتصابه وقتله في موريتانيا غضبًا واسعًا في الشارع الموريتاني.

وعثر على الطفل، محفوظ ولد مامون، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقتولًا بعد تعرضه لاعتداء جنسي.

ووفق وسائل إعلام محلية، اختفى محفوظ، الذي يعاني من إعاقة منذ ولادته، بالقرب من منزل عائلته يوم السبت، وبعد بحث دام ساعات عنه، عثر عليه في منزل مهجور في مدينة أطار التابعة لولاية أدرار، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة لاحقًا في المستشفى.

وبحسب التقرير الطبي، فقد تبيَّن وجود آثار تعذيب وضرب في الرأس والرقبة، إضافة إلى اعتداء جنسي مروع أدى إلى الموت.

وأظهرت كاميرا مراقبة، الطفل وهو يسير في أحد الشوارع، قبل أن يتم استدراجه من قبل شخص إلى بناية مهجورة.