الروبوتات تطمئن البشر.. لن نسرق وظائفكم ولن نتمرّد عليكم

قالت الروبوتات التي عُرضت في منتدى للذكاء الاصطناعي أمس الجمعة إنها تتوقع زيادة عددها والمساعدة في حل المشكلات العالمية، لكنها لن تسرق وظائف البشر أو تتمرد عليهم.

لكن في المؤتمر الصحفي الأول في العالم للروبوتات، أعطوا ردودا متباينة حول ما إذا كان ينبغي عليهم الخضوع لقوانين أكثر صرامة.