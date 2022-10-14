الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدات ضد الفيصلي في كأس الأردن



تتجه أنظار عشاق الكرة الأردنية مساء اليوم الجمعة إلى ملعب (الملك عبد الله الثاني) بالقويسمة لمتابعة لقاء الوحدات والفيصلي في ربع نهائي بطولة كأس الأردن.

وتقام اليوم الجمعة أيضاً مواجهة أخرى ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأردن بين شباب العقبة وضيفه الحسين إربد.

ويسدل الستار على ربع النهائي بلقاءي عمان ضد مغير السرحان بجانب الجزيرة والرمثا.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوحدات ضد الفيصلي في كأس الأردن.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت الأردن على ملعب (الملك عبد الله الثاني) بالقويسمة.

وتقام المواجهة بدون حضور جماهيري بقرار اتحاد الكرة للمشاحنات بين جماهير الفريقين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتذاع المباراة عبر قناة الأردن الرياضية بصوت المعلق عماد قطيش.

مشوار الفريقين

تأهل الوحدات بفوزه على الحصن بنتيجة 5-0 في دور الـ32 ثم تغلب على السرحان بنتيجة 4-0 في دور الستة عشر.

وصعد الفيصلي على حساب الطرة بنتيجة 6-0 في دور الـ32 وتغلب على سحاب بنتيجة 3-0 في دور الستة عشر.

وفاز الفيصلي بآخر مواجهة ضد الوحدات يوم 25 يونيو الماضي بالجولة الثامنة من عمر الدوري الأردني.

وتقابل الفريقان في نصف نهائي كأس الأردن في الموسم الماضي ، وفاز الفيصلي بنتيجة 3-1.

ويحمل الفيصلي لقب كأس الأردن 21 مرة وهو الأكثر تتويجاً وحامل لقب آخر نسختين ويليه الوحدات الذي حقق البطولة 10 مرات آخرها عام 2014.

أسلحة الفيصلي

يسعى الفيصلي لتحقيق الفوز على حساب الوحدات لمواصلة تفوقه في لقاءات القمة ببطولة الكأس.

ويغيب عن الفيصلي المدافع براء مرعي بسبب الإصابة التي يتعرض لها منذ فترة.

ويعتمد المدير الفني جمال أبو عابد على تشكيلة تضم حارس المرمى يزيد أبو ليلى وأمامه الرباعي إحسان حداد ومصطفى ناظم وأنس بني ياسين وسالم العجالين في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عبيدة السمارنة وبجواره يوسف أبو جلبوش (صيصا) ونور الدين الروابدة ومجدي العطار وفي الهجوم أمين الشناينة ومحمد العكش.

أوراق الوحدات

يتطلع الوحدات أيضاً لرد الدين للفيصلي وحسم التأهل إلى نصف النهائي أملاً في استعادة لقب الكأس الغائب منذ سنوات.

ويغيب عن الوحدات زيد جابر لاعب الفريق بسبب الإصابة ، ويعتمد المدير الفني الفرنسي ديديه جوميز على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله الفاخورة وأمامه رباعي خط الدفاع فراس شلباية ومهند خير الله ومحمد الدميري ومحمد أبو حشيش.

ويقود خط الوسط كلارنس بيتانج وأحمد سمير ومهند أبوطه مع ثلاثي الهجوم أحمد سريوة و شهاب القنبر ومنذر أبوعمارة.

وقال علاء إبراهيم مهاجم الوحدات الأسبق لـ"إرم نيوز" إن المباراة ستكون مرتقبة وقوية بين الفريقين خاصة أنها مباريات كؤوس.

وأضاف:" الموقف في الدوري لن يؤثر على صراع مواجهة الكأس بأي حال ولكن العكس صحيح فنتيجة لقاء الكأس قد تلقي بظلالها على الدوري والصراع على اللقب".

وأوضح أن الفيصلي فريق منظم ومميز كما أن الوحدات يقوده مدرب مميز وهناك تكافؤ كبير بين الفريقين.