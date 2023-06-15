بداية يونيو تشهد مستوى قياسيًا لدرجات الحرارة العالمية

وتشير كوبرنيكوس، المتخصصة في المناخ، إلى أنّ متوسط درجات حرارة الهواء السطحي العالمية للأيام الأولى من شهر حزيران/يونيو كانت الأعلى لمثل هذه الفترة من السنة و"بفارق كبير".

وعلق نائب مدير مختبر علوم المناخ والبيئة فرنسوا ماري بريون لوكالة "فرانس برس" أن هذه النتائج "ليست مفاجئة بسبب المنحى التصاعدي السائد" في درجات الحرارة، و"كنا نعلم أنه عند تسجيل ظاهرة آل نينو، يحصل ازدياد في معدلات الحرارة ببضع عشرات الدرجات".

وتأتي هذه السجلات في وقت بدأ رسمياً تسجيل ظاهرة "النينيو" الجوية، المرتبطة عموماً بزيادة درجات الحرارة العالمية، وفق خدمة كوبرنيكوس. وأعلنت هذه الخدمة أخيراً أن سطح المحيطات شهد هذا العام أحرّ شهر أيار/مايو على الإطلاق.