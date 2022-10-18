من هي ساندي هيربير مقدمة حفل الكرة الذهبية؟
اختتم حفل الكرة الذهبية رقم 66 الذي أقيم في مسرح دو شاتليه في باريس بإعلان فوز الفرنسي كريم بنزيما بجائزة أفضل لاعب للعام الحالي، لكن من المثير أيضا بالحفل اختيار ساندي هيربير مرة أخرى إلى جانب سفير الكرة الذهبية ديدييه دروغبا لتقديم الحفل.
وساندي هيربير صحفية فرنسية تبلغ من العمر 38 عامًا وقدمت حفل الكرة الذهبية للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد تقديمها بالفعل الحفل عامي 2019 و 2021 وفي المرتين مع المهاجم الإيفواري وهداف تشيلسي السابق، حيث ألغي حفل 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.
من هي ساندي هيربير؟
وتشتهر ساندي بأنها صحفية وتعمل في العديد من المجالات، وهي تحظى بشهرة كبيرة في بلادها فرنسا، حيث تعمل في قناة "ليكيب" والقناة الفرنسية الثانية.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ساندي قدمت بالفعل أحداثًا رياضية أخرى غير جائزة الكرة الذهبية. فقد كانت مقدمة مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2019 التي أقيمت في تل أبيب في إسرائيل.
وشاركت أيضا في التمثيل، حيث شاركت كمعلقة في أحد أعمال شركة "نيتفلكس" من إنتاج النجم الشهير سيلفتر ستالون.
وترتبط ساندي هيربير منذ سنوات بتشارلز فيبراود، وهو طباخ فرنسي يرافقها عادةً في جميع الأحداث التي تنظمها وأنجبت منه ابنة وُلدت في مايو/آيار 2021.
وتوج بنزيما مهاجم ريال مدريد بالجائزة بعد التفوق في منافسة على ساديو ماني وكيفن دي بروين وروبرت ليفاندوفسكي اليوم الإثنين.
ونال بنزيما الجائزة بعدما قاد ريال مدريد لحصد لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، ليصبح أول لاعب فرنسي يتوج باللقب منذ فعلها زين الدين زيدان في 1998.
واستلم بنزيما الجائزة من مواطنه زيدان لاعب ومدرب ريال مدريد السابق، وأصبح خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد أيضا رايموند كوبا وميشيل بلاتيني وجان بيير بابان.
وقضى بنزيما موسما مذهلا وسجل 44 هدفا في 46 مباراة في كل المسابقات وساهم في الحصول على لقب دوري الأبطال رقم 14، وهو رقم قياسي للنادي الإسباني، بعدما أحرز 15 هدفا.
وبدا الدولي الفرنسي سعيدا بإعلان فوزه بالجائزة، وكذلك هتفت الحضور في القاعة باسمه "كريم كريم"، والذي بدأ كلمته بتوجيه الشكر إلى مواطنه زين الدين زيدان الذي سلمه الجائزة وكذلك رونالدو البرازيلي الذي اعتبرهما مثله الأعلى.
وبات بنزيما البالغ عمره 34 عاما أكبر الفائزين بالكرة الذهبية سنا، رغم أن ليونيل ميسي توج بالجائزة العام الماضي وعمره في نفس عمر بنزيما لكن جائزة العام الماضي كانت السابعة لقائد الأرجنتين.
وجاء في المركز الثاني السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول السابق وبايرن ميونخ الحالي ثم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي في المركز الثالث وأخيرا البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الحالي وبايرن ميونخ السابق.