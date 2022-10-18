من هي ساندي هيربير مقدمة حفل الكرة الذهبية؟

من هي ساندي هيربير؟

وتشتهر ساندي بأنها صحفية وتعمل في العديد من المجالات، وهي تحظى بشهرة كبيرة في بلادها فرنسا، حيث تعمل في قناة "ليكيب" والقناة الفرنسية الثانية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ساندي قدمت بالفعل أحداثًا رياضية أخرى غير جائزة الكرة الذهبية. فقد كانت مقدمة مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2019 التي أقيمت في تل أبيب في إسرائيل.

وشاركت أيضا في التمثيل، حيث شاركت كمعلقة في أحد أعمال شركة "نيتفلكس" من إنتاج النجم الشهير سيلفتر ستالون.

وترتبط ساندي هيربير منذ سنوات بتشارلز فيبراود، وهو طباخ فرنسي يرافقها عادةً في جميع الأحداث التي تنظمها وأنجبت منه ابنة وُلدت في مايو/آيار 2021.

وتوج بنزيما مهاجم ريال مدريد بالجائزة بعد التفوق في منافسة على ساديو ماني وكيفن دي بروين وروبرت ليفاندوفسكي اليوم الإثنين.