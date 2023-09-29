السجن 5 سنوات لأمريكية أحرقت عيادة للإجهاض

حُكم بالسجن خمس سنوات على طالبة أمريكية أضرمت النيران داخل عيادة الإجهاض الوحيدة في ولاية وايومنغ غرب الولايات المتحدة، على ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية.

وأقرّت لورنا روكسان غرين (22 عاماً)، بأنها دخلت عيادة "وِلسبرينغ هيلث أكسس" في كاسبر في أيار/مايو 2022 ورشّت الوقود في أرجائها. وكان من المقرر افتتاح العيادة بعد بضعة أسابيع.

وأشارت وثائق المحكمة، التي اطلعت عليها صحيفة "أويل سيتي نيوز" المحلية، إلى أنّ الطالبة أوضحت لعناصر الشرطة أنها "تكره الإجهاض وتعاني من كوابيس عزتها إلى قلق تشعر به من افتتاح العيادة".

ولفتت الوثائق إلى أنّ غرين "قررت حرق المبنى".

وتأخر افتتاح العيادة أسابيع عدة بسبب الأضرار التي لحقت بها، مما صعّب بصورة أكبر إتاحة الإجهاض للنساء في وايومنغ.

ما زال الإجهاض مشرعاً في هذه الولاية المحافظة، لكنّ النواب الجمهوريين يحاولون تقييده منذ قرار المحكمة العليا الأمريكية في يونيو/حزيران 2022 إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.