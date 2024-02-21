ترقب سقوط قمر اصطناعي عملاق بعد 30 عاما من بقائه في الفضاء

تتوقع وكالة الفضاء الأوروبية سقوط قمر اصطناعي تابع لها عبر الغلاف الجوي للأرض، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما خرج عن السيطرة.

ومن المتوقع أن ينقسم القمر الاصطناعي الأوروبي الرائد، المعروف باسم ERS-2، إلى أجزاء عند عودته إلى الغلاف الجوي.

وقالت الوكالة إن القمر الاصطناعي، الذي بقي في مداره 30 عاما، قد يعبر الغلاف الجوي للأرض عند الساعة 15:41 بتوقيت غرينتش مساء الأربعاء.

ومن الصعب التنبؤ بالتوقيت أو الموقع الدقيق لسقوط القمر الاصطناعي، لكن وبحسب الوكالة، فإنه من المتوقع أن يسقط فوق المحيط الهادئ بعد أن تحترق معظم أجزائه.

وأوضحت الوكالة أنه في حال بقاء أي قطع فسوف تنتشر بشكل عشوائي إلى حد ما على مسار أرضي يبلغ متوسط طوله مئات الكيلومترات وعرضه عشرات الكيلومترات.

ووفقا للوكالة، تقدر كتلة القمر الاصطناعي ERS-2 بنحو 2294 كيلو غراما بعد استنفاد وقوده.

وكانت مهمة هذا القمر الاصطناعي، جنبا إلى جنب مع توأمه ERS-1، جمع بيانات عن القمم القطبية للكوكب والمحيطات والأسطح الأرضية، ورصد كوارث مثل الفيضانات والزلازل في المناطق النائية.

ولا تزال البيانات التي جمعها ERS-2 مستخدمة حتى اليوم، وفقا للوكالة.

وأخرجت الوكالة القمر عن مداره في عام 2011 بعد أن قررت إنهاء عملياته، وذلك لتقليل فرصة الاصطدام بمسبار آخر، وحتى لا يضاف إلى دوامة النفايات الفضائية التي تدور حول الكوكب.

واعتبرت وكالة الفضاء الأوروبية أن المخاطر المرتبطة بعودة الأقمار الاصطناعية إلى الأرض منخفضة للغاية.