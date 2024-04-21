صور "مقلقة" تظهر تغير ملامح الوجه عند عدم الحصول على قسط كاف من النوم
الجميع يعرف ضرورة النوم والأضرار الناجمة عن عدم الحصول على قسط كاف منه، لكن في تقرير جديد نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، عرض العلماء صورا لملامح وجه أشخاص لم يحصلوا على 7 ساعات من النوم يوميا، والتغير الصادم الذي طرأ على ملامحهم.
وعلى مدى عقود أكد العلماء على أن عدم كفاية النوم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض التركيز والتهيج والمشاكل السلوكية، لكنهم حذروا أخيرا من أن النوم لساعات قليلة يوميا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مظهر الوجه.
وكشف العلماء أن النوم لأقل من سبع ساعات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مرونة الجلد، وزيادة في الخطوط الدقيقة عليه.
وبعد اجراء استطلاع في المملكة المتحدة، وجد العماء أن أكثر من نصف البريطانيين (53.6٪) يحصلون على أقل من سبع ساعات من النوم. وتبين أن النساء (57%) وأولئك الذين تزيد أعمارهم على 55 عامًا (58%) هم الأكثر تضرراً. كما تبين أن النساء اللاتي أخذن قيلولة خلال النهار، شهدن تحسنًا ملحوظًا في مظهرهن، مع تجاعيد أقل، وجلد أقل ترهلًا، وفرصة أقل للظهور متعبًا ومتوترًا.
وسلط الاستطلاع الضوء أيضًا على أن بشرة النساء استفادت من 16 تحسينًا مختلفًا، بما في ذلك تناقص الأكياس تحت العين، وتدلي الجلد والفم.
أما بالنسبة للرجال، فأدى تسجيل أكثر من سبع ساعات من النوم إلى تغييرات إيجابية في 12 جانبًا من جوانب الوجه. وقد شوهدت التحسينات الأكثر لفتًا للانتباه في تقليل أكياس العين والجلد المتقشر، بالإضافة إلى انخفاض الميل إلى الظهور بمظهر مرهق.
وقال العلماء "إن عدم الحصول على قسط كاف من النوم، خاصة على مدى فترة طويلة من الزمن، يمكن أن يضر عقلك وجسمك، بل ويؤثر على بشرتك، مهما كان عمرك".
وأضافوا "تلعب البشرة دورًا في التأثير على مظهرنا مع تقدمنا في السن، وقلة النوم يمكن أن تجعل البشرة أسوأ وأسوأ مع مرور الزمن".