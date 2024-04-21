صور "مقلقة" تظهر تغير ملامح الوجه عند عدم الحصول على قسط كاف من النوم

الجميع يعرف ضرورة النوم والأضرار الناجمة عن عدم الحصول على قسط كاف منه، لكن في تقرير جديد نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، عرض العلماء صورا لملامح وجه أشخاص لم يحصلوا على 7 ساعات من النوم يوميا، والتغير الصادم الذي طرأ على ملامحهم.

وعلى مدى عقود أكد العلماء على أن عدم كفاية النوم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض التركيز والتهيج والمشاكل السلوكية، لكنهم حذروا أخيرا من أن النوم لساعات قليلة يوميا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مظهر الوجه.

وكشف العلماء أن النوم لأقل من سبع ساعات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مرونة الجلد، وزيادة في الخطوط الدقيقة عليه.