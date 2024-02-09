السعودية.. مهندس وهمي ينتهي به الحال في السجن

انتهت مسيرة عمل لوافد عربي في السعودية، إلى السجن؛ بعد أن تم الكشف عن كون شهادة الهندسة المدنية التي يحملها مزورة.

وكان المهندس الوهمي يستعد للحصول على رخصة رسمية لمزاولة الأعمال الهندسية في سوق العمل الكبير في المملكة، قبل أن يتم اكتشاف التزوير.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن الوافد العربي تورط بتزوير شهادة جامعية منسوبة لجامعة في بلده.

وأنهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة تحقيقاتها بتوجيه الاتهام للمهندس الوهمي، وتم توقيفه وإحالته إلى المحكمة المختصة التي قضت بمعاقبته بالسجن مدة سنة.

وتستضيف السعودية، وهي أكبر اقتصاد خليجي، قرابة 13 مليون وافد أجنبي من مختلف التخصصات والجنسيات، وغالبيتهم في سوق العمل.