نادي الاتحاد السعودي يسعى لتجديد عقد أحمد حجازي لمدة موسمين مقبلين

كشفت صحيفة "عكاظ" عن سعى إدارة نادي الاتحاد السعودي لتجديد عقد الدولي المصري أحمد حجازي لمدة موسمين آخرين حتى 2025، لتدعيم صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بدأت مفاوضاتها مع حجازي، الذي تبقى في عقده مع الفريق أقل من موسم واحد، منذ فترة، في سرية تامة من أجل حسم المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وكان المدافع المصري قد تلقى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عروضا من ناديي الأهلي وبيراميدز المصريين، ولكن حجازي صرح أنه سعيد مع الاتحاد ويفضل البقاء مع الفريق، حيث وجد المعاملة الرائعة من إدارة النادي.

وكان حجازي قد تحدث مؤخرا عن مسألة تجديد عقده مع الفريق، قائلا: "بالنسبة لموضوع تجديد عقدي فإدارة النادي تعرف جيدا متى تتحدث في هذا الموضوع معي، وكذلك مع اللاعبين، وكل ما يهمني الآن هو التركيز في المباريات".

ويعد حجازي من أفضل المدافعين في الدوري السعودي، إذ انتقل لصفوف نادي الاتحاد السعودي في 2020، ويمتلك قدرات كبيرة سواء فنية أو قيادية، ولكنه غاب منذ يناير الماضي عن المشاركة مع الفريق بسبب الإصابة.