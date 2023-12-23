نادين نجيم تتعرض لـ"تسمم حاد"

أفاد حساب معني بأخبار المشاهير، عن دخول الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.

وفي التفاصيل، أوضح حساب "شربليتا" لأخبار النجوم، أن "نجيم شوهدت وهي في أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة بيروت".

وأضاف أن الفنانة اللبنانية تعرضت لتسمم حاد وألم شديد في المعدة، بسبب وجبة طعام، مبينا أنه كان من المقرر أن تمكث نجيم في المستشفى عدة أيام، ولكن لرغبتها في مشاركة عائلتها أعياد الميلاد، قررت أن تتابع العلاج من المنزل.

بدورها، لم تصرح نادين نسيب نجيم عن أي تفاصيل بشأن الوعكة الصحية.