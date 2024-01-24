اتهمته بتشويهها.. طبيب التجميل نادر صعب يتوعد ريهام سعيد
توعّد طبيب التجميل اللبناني الشهير نادر صعب بمقاضاة وملاحقة الإعلامية المصرية ريهام سعيد، قانونيا، في أعقاب اتهامها إياه بـ"تشويهها".
وأصدر حساب الطبيب اللبناني في "إنستغرام" بيانا رسميا عن الواقعة، دون أن يذكر مباشرة اسم الإعلامية المصرية، لكنه أكد أنها ظهرت في إحدى القنوات التلفزيونية وادعت أنه قام بتشويه وجهها بعملياته التجميلية.
وشدّد البيان على أنّ ما صرحت به الإعلامية "سعيد" تضمن "كذبا" و"تضليلا" ومعلومات مغلوطة.
ونوّه بأنّه ستتم ملاحقة كل من روّج وأشاع وكل من تورّط بمثل "هذه الأخبار الكاذبة"، قانونيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وختم البيان بالقول إنه "سيتم تقديم كل الأدلة التي تفند ادعاءات الإعلامية المصرية".
وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد أحدثت ضجة واسعة بعد اتهامها الطبيب نادر صعب، صراحة، بتشويه وجهها.
وخرجت الإعلامية "سعيد" عبر برنامجها، مؤكدة أنها دخلت لإجراء عملية تجميل قبل نحو 10 أشهر، وانتهت من العمليات الجراحية قبل شهر ونصف الشهر، لافتة إلى أنها "ليست محرجة من نشر صور توثق تشوّه وجهها على الملأ".
وزعمت أن الطبيب "صعب" قام بتشويه جانبي عينيها؛ إذ تظهر خطوط العملية التجميلية بشكل صارخ، إلا أنها تقوم بإخفاء ذلك بمستحضرات التجميل، وفق تعبيرها.
ونشرت ريهام سعيد صورا لعينيها من الجانبين، وقد ظهر عليهما آثار خياطة جراحة.
كما قامت الإعلامية المصرية بنشر بيان سابق لها عبر حسابها في "إنستغرام"، مهاجمة فيه الطبيب اللبناني؛ إذ اتهمته بـ"الإجرام" لقيامه بتشويهها، كما ادّعت أنه تسبب بوفاة سيدتين قبلها، وأنه قام بوضع صورة ليست لها بعد الجراحة التجميلية، ليدعي أنها أصبحت أجمل.
وعمدت إلى نشر صورة تقارن بين وجهها قبل العملية وبعدها، مشيرة إلى أن الصورة "مزيفة"، حيث قام الطبيب "صعب" بوضع صورة امرأة أخرى، للإيحاء بأنه قام بتحسين ملامحها لاحقا.
وأعلنت عبر حسابها أنها ستقوم برفع دعوى قضائية ضد "صعب"، مشددة على أنها "ستجعله يترك الطب"، بدعوى أنه يقوم بإيذائها.
وحذرت "سعيد" من التعامل مع الطبيب نادر صعب، متعهدة آنذاك بنشر الصور في برنامجها لإثبات صدق كلامها.