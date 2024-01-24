اتهمته بتشويهها.. طبيب التجميل نادر صعب يتوعد ريهام سعيد

توعّد طبيب التجميل اللبناني الشهير نادر صعب بمقاضاة وملاحقة الإعلامية المصرية ريهام سعيد، قانونيا، في أعقاب اتهامها إياه بـ"تشويهها".

وأصدر حساب الطبيب اللبناني في "إنستغرام" بيانا رسميا عن الواقعة، دون أن يذكر مباشرة اسم الإعلامية المصرية، لكنه أكد أنها ظهرت في إحدى القنوات التلفزيونية وادعت أنه قام بتشويه وجهها بعملياته التجميلية.

وشدّد البيان على أنّ ما صرحت به الإعلامية "سعيد" تضمن "كذبا" و"تضليلا" ومعلومات مغلوطة.

ونوّه بأنّه ستتم ملاحقة كل من روّج وأشاع وكل من تورّط بمثل "هذه الأخبار الكاذبة"، قانونيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وختم البيان بالقول إنه "سيتم تقديم كل الأدلة التي تفند ادعاءات الإعلامية المصرية".