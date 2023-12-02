تامر حسني يخصص جزءا من أرباح حفله بإسطنبول لفلسطين
روّج الفنان المصري تامر حسني لحفليه الفنيين، المقرر إحياؤهما تزامنا مع احتفالات رأس السنة الجديدة.
ونشر عبر حسابه في "إنستغرام"، الإعلان الترويجي للحفلين، وسيقام أحدهما في إسطنبول في نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، والآخر في الأول من يناير/كانون الثاني من العام الجديد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأعلن تامر حسني إلى جانب ذلك، وعبر إعلان حفله في إسطنبول، أنه سيقوم بتخصيص جزء من أرباح حفله لجمعية الهلال الأحمر المصري لصالح فلسطين.
ودأب الفنان المصري على دعم غزة منذ بداية الحرب عليها، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.