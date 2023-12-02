تامر حسني يخصص جزءا من أرباح حفله بإسطنبول لفلسطين

وأعلن تامر حسني إلى جانب ذلك، وعبر إعلان حفله في إسطنبول، أنه سيقوم بتخصيص جزء من أرباح حفله لجمعية الهلال الأحمر المصري لصالح فلسطين.

ودأب الفنان المصري على دعم غزة منذ بداية الحرب عليها، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.