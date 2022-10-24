"ذا أثلتيك" تكشف شروط تين هاغ من أجل عودة كريستيانو رونالدو لتدريبات مانشستر يونايتد

كشف ديفيد أورنستين، الصحفي بشبكة "ذا أثلتيك"، عن آخر تطورات الموقف بين كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، والمدرب الهولندي إيريك تين هاغ، بعد استبعاده مؤخرا من التدريبات وخوضه تدريبات منفردة بعيدا عن الفريق الأول.

ورفض رونالدو، (37 عامًا)، مواجهة توتنهام، يوم الأربعاء الماضي، وسار نحو النفق المؤدي إلى غرفة الملابس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولم تكن مغادرة رونالدو الملعب مبكرًا قبل نهاية المباراة المرة الأولى التي يُقدم فيها قائد منتخب البرتغال على مثل هذا التصرف هذا الموسم، إذ سبقت له المغادرة قبل صفارة نهاية مباراة رايو فاليكانو الودية قبل بداية الموسم.

وأصبح مستقبل النجم مع مانشستر يونايتد غير مؤكد مع التقارير التي تشير إلى أن النادي لا يمانع السماح له بالرحيل مجانًا، في يناير، إذا لم تصل له أي عروض جديدة.

وقالت صحيفة "ذا أثلتيك"، في تقرير لها، اليوم الاثنين، إنه "لم يتم تحديد ما إذا كان كريستيانو رونالدو سيتدرب مع الفريق أم لا. ستكون هناك محادثة بين رونالدو وتين هاغ لتحديد عودته من عدمها".

وأضاف التقرير: "تين هاغ لديه إصرار على أنه يريد كريستيانو رونالدو كخيار لبقية الموسم، لكنه يريد أولاً معرفة موقف النجم البرتغالي بشأن ما إذا كان بإمكانه قبول عدم كونه لاعبا أساسيا كل أسبوع".

وتابع: "إذا قبل رونالدو المرونة بشأن اختياره من ضمن دكة البدلاء وأعرب عن أسفه، فمن المتوقع أن ينضم مرة أخرى إلى تدريبات الفريق الأول، أما إذا رفض وضغط للمغادرة مرة أخرى، فسيسمح له تين هاغ بالرحيل والبحث عن نادٍ جديد".