تقديرا لمكانتها السينمائية.. "المهمة المستحيلة" يحتفي بعرضه الأول في الإمارات
ستكون العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الأولى في استضافة عرض الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة "مهمة مستحيلة" في الشرق الأوسط، وذلك احتفاء بما وصلته من مكانة عالمية في السينما.
وشهدت أبوظبي تصوير العديد من مشاهد الفيلم الرئيسية، سواء في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد أو صحراء ليوا، وهي المرة الثانية التي يقع عليها الاختيار لتصوير جزء من "مهمة مستحيلة".
ووفق وسائل إعلام محلية، سيرافق العرض احتفالا بحضور طاقم عمل الفيلم، وعلى رأسهم الممثل توم كروز ومخرج السلسلة كريستوفر ماكويري، في قصر الإمارات في الـ26 من يونيو الجاري.
كما سينضم هايلي أتويل وبوم كليمنتيف وسايمون بيج وكريستوفر ماكويري إلى توم كروز، لحضور حفل العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط.
كواليس التصوير
تم التخطيط لتصوير الجزء الجديد والأول من "مهمة مستحيلة: الحساب الميت" في أبوظبي في عام 2021، وفي ذروة جائحة كورونا، استمر التصوير أكثر من 15 يوما، ولم يتوقف بفضل الإجراءات الصارمة التي وضعتها اللجنة في أبوظبي.
تنوعت مواقع التصوير في أبوظبي، منها وسط الكثبان الرملية المهيبة في صحراء ليوا، وكذلك فوق أعلى سطح في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الممتد على مساحة 742 ألف متر مربع.
وإضافة إلى ذلك، بُنيت قرية عربية في قلب صحراء ليوا، لتصوير بعض من مشاهد الفيلم.
وتلقت شركة الإنتاج "باراماونت بيكتشرز"، دعما من عدد من الشركات التي اتخذت من أبوظبي مقرا لها، وحصلت على استرداد نقدي بـ30% من لجنة أبوظبي للأفلام، ووظفت 125 من خبراء التصوير المستقلين المواطنين، إضافة إلى 250 من الممثلين الثانويين المواطنين.