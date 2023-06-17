تقديرا لمكانتها السينمائية.. "المهمة المستحيلة" يحتفي بعرضه الأول في الإمارات

ستكون العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الأولى في استضافة عرض الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة "مهمة مستحيلة" في الشرق الأوسط، وذلك احتفاء بما وصلته من مكانة عالمية في السينما.

وشهدت أبوظبي تصوير العديد من مشاهد الفيلم الرئيسية، سواء في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد أو صحراء ليوا، وهي المرة الثانية التي يقع عليها الاختيار لتصوير جزء من "مهمة مستحيلة".